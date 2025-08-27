Eli kanlı cani Karayılan Türkiye'yi terörist ilan etti! MİT operasyonunu hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Eli kanlı cani Karayılan Türkiye'yi terörist ilan etti! MİT operasyonunu hedef aldı

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın sağ kolu terörist Murat Karayılan, MİT operasyonunda etkisiz hale getirilen Gülistan Tekik’in anma töreninde konuştu. Türkiye’yi teröristlikle suçlayan Karayılan “Bu saldırı, korkakça ve teröristçe bir saldırıydı” dedi.

PKK/KCK terör örgütünün üst düzey ismi Murat Karayılan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2024’te Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Gülistan Tekik (Pelin Batman) için skandal açıklamalarda bulundu.

Karayılan, ANF’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’yi teröristlikle suçlayarak, MİT’in operasyonunu “korkakça ve teröristçe” olarak nitelendirdi. Tekik’in “basın emekçisi” olduğunu iddia eden Karayılan, “Gülistan ve Hêro Bahadîn silahsızdı, ellerinde kalem ve kamera vardı. Sivil çalışmaları hedef almak kalleşliktir” dedi.

MİT, 1998’de PKK’ya katılan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan Tekik’in, Karayılan’ın talimatıyla sahte kimlik kullandığını, örgütün propaganda ve ideolojik faaliyetlerini yürüttüğünü tespit etmişti.

cani-1.jpg

Süleymaniye’deki nokta operasyonla etkisiz hale getirilen Tekik için 23 Ağustos’ta anma töreni düzenlendiği, burada da MİT’in suçlandığı ortaya çıktı. Karayılan’ın açıklamaları, Türkiye’de 2. Çözüm Süreci tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Meclis’teki komisyon çalışmaları devam ederken, iktidar “olumsuz dilden kaçınılması” uyarısında bulunuyor. Ancak Kandil’in Türkiye’yi hedef alan provokatif söylemleri artıyor. PKK’nın askerî kanadı HPG’nin “komutanı” olarak anılan Karayılan’ın, sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen örgütün propagandasını sürdürmesi dikkat çekti.

MİT’in son dönemde PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları, örgütün üst düzey kadrolarını hedef alıyor. Karayılan’ın suçlamaları, Türkiye’nin terörle mücadelesine gölge düşürme çabası olarak görülüyor.

kek.jpg

Son Haberler
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi
Otelde hizmetler tamamen durdu!
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)
Balıkesir'de bir deprem daha!