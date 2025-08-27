Eli kanlı cani Karayılan Türkiye'yi terörist ilan etti! MİT operasyonunu hedef aldı

PKK/KCK terör örgütünün üst düzey ismi Murat Karayılan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2024’te Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Gülistan Tekik (Pelin Batman) için skandal açıklamalarda bulundu.

Karayılan, ANF’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’yi teröristlikle suçlayarak, MİT’in operasyonunu “korkakça ve teröristçe” olarak nitelendirdi. Tekik’in “basın emekçisi” olduğunu iddia eden Karayılan, “Gülistan ve Hêro Bahadîn silahsızdı, ellerinde kalem ve kamera vardı. Sivil çalışmaları hedef almak kalleşliktir” dedi.

MİT, 1998’de PKK’ya katılan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan Tekik’in, Karayılan’ın talimatıyla sahte kimlik kullandığını, örgütün propaganda ve ideolojik faaliyetlerini yürüttüğünü tespit etmişti.

Süleymaniye’deki nokta operasyonla etkisiz hale getirilen Tekik için 23 Ağustos’ta anma töreni düzenlendiği, burada da MİT’in suçlandığı ortaya çıktı. Karayılan’ın açıklamaları, Türkiye’de 2. Çözüm Süreci tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Meclis’teki komisyon çalışmaları devam ederken, iktidar “olumsuz dilden kaçınılması” uyarısında bulunuyor. Ancak Kandil’in Türkiye’yi hedef alan provokatif söylemleri artıyor. PKK’nın askerî kanadı HPG’nin “komutanı” olarak anılan Karayılan’ın, sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen örgütün propagandasını sürdürmesi dikkat çekti.

MİT’in son dönemde PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları, örgütün üst düzey kadrolarını hedef alıyor. Karayılan’ın suçlamaları, Türkiye’nin terörle mücadelesine gölge düşürme çabası olarak görülüyor.