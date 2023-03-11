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Elif Ada Yıldız Hırvatistan'da bronz kazandı 

Milli eskrimci Elif Ada Yıldız, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:03
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Elif Ada Yıldız kürsüye çıktı

Elif Ada Yıldız Hırvatistan'da bronz kazandı 
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Hırvatistan'da düzenlenen EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 14 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Elif Ada Yıldız bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Elif Ada, çeyrek finalde Gürcistan'dan Elene Turmanidze'yi 15-9 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Macaristan'dan Fiona Grosz'a 15-3 mağlup olan Elif Ada, kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada piste çıkan diğer milli eskrimcilerden Defne Öyküm Özçimen 19'uncu, Çağın Akgül ise 34. sırada yer aldı.

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