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Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah'ta istifalar geldi. Elif Erbakan aksini söyledi

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde istifa ve kardeşlerin fikir ayrılığı haberlerinden sonra Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'dan açıklama geldi. Elif Erbakan, “Tüm teşkilatlarımızla kararın arkasındayız” dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:58
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Elif Erbakan ittifak kararı hakkında konuştu

Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah'ta istifalar geldi. Elif Erbakan aksini söyledi
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Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’na katılma kararının yankıları devam ediyor. İttifaka katılım kararı sonrasında Afyonkarahisar İl Başkanı istifasını açıkladı. Necmettin Erbakan'ın kızı, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Elif Erbakan’ın ise bu katılıma karşı çıktığı iddia edildi.

Yeniden Refah'ta yaşanan gelişmelerden sonra Elif Erbakan, partinin ittifak kararının destekçisi olduğunu açıkladı.

"TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA KARARIN ARKASINDAYIZ"

Elif Erbakan söz konusu iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazete Kapı'dan Nebahat Koç’un sorusunu cevaplayan Erbakan şunları söyledi:

“Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah.”

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