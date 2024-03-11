Elif Şafak'a kötü haber

Kaynak: Yeni Şafak
Elif Şafak'a kötü haber
Türkçenin en çok tercih edilen çevirimiçi sözlüklerinden Kubbealtı Lugatı'nın geçenlerde kullanıma açılan ve 4.000'in üzerinde yeni kelime içeren yeni sürümünde ilginç bir detay kullanıcıların dikkatini çekti.

Özellikle Osmanlı Türkçesine ait kelimeler için araştırmacıların sıklıkla başvurduğu Kubbealtı Lugatı'nın yeni sürümünde, önceki sürümde yer alan Elif Şafak'a ait örnek cümleler kaldırıldı.

Kubbealtı Lugatı'nın Kubbealtı Vakfı tarafından tertip edilen tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Hayati Develi, söz konusu filtrelemenin nedenleri hakkında şunları söyledi:

“Yayımlanan lügatin kaynakçasına baktığımızda edebiyattan son tarama 1985’li yıllarda falan bitmişti. Çok okunan roman ve hikayeleri tespit ettik. Elif Şafak’tan birkaç şey seçmiştim. Sonra hanımefendinin bütün kullanımları yanlış. İngilizce düşünüyor, Türkçe yazıyor. Elif Şafak’ı çıkarttım. Türkçeye iyi tanık olmayacaktı. Adalet Ağaoğlu, Mustafa Kutlu vesaire, Türkçeyi iyi kullanan yazarlardan yaptık.”

Türk Dil Kurumu’da da 2023'te yayımladığı Türkçe Sözlük'te Elif Şafak cümlelerini çıkartmıştı. Elif Şafak cümlelerine karşı alınan bu tür kararların diğer sözlüklere yansıyıp yansımayacağı merak konusu.

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