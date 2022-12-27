İstiridye serisi tek kitapta: Elif Saylam yazdı

Yaşanmış gerçek bir aşk hikayesinden uyarlanan kitabın, üçlü serisinin tek bir kitapta bitiş finaliyle toparlanıp uyarlanması, kitap severlerin ve ilk üç serisini okuyanlarında dikkatini çekti.

İlk yazdığı yemek kitabından sonra Trabzonlu kadın yazarlardan Elif Saylam, birinci ve ikinci romanının ardından da, geçtiğimiz yıl içerisinde İstiridye-3 kitabını tamamlayarak, okurlarının hizmetine sunmuştu.

Son yıllardaki bazı hikaye ve deneme yazılarının ardından geçtiğimiz dört yıl içerisinde İstiridye, İstiridye-2, İstiridye-3 adlı ilk roman serisini yazarak, bir ilke adım atan Elif Saylam, bu kitabının devamı ve hikayenin sonucunu toparlama niteliğini taşıyan ‘İstiridye (Tılsımlı Aşk) adlı cilt kitabını da, bu yıl içerisinde tamamlayıp yazdı.

Bu serinin tamamı olan üç romanında içerisinde yer aldığı ‘İstiridye (Tılsımlı Aşk)’ adlı cilt kitabını, geçtiğimiz haftalarda okurlarının hizmetine sundu.

Yaşanmış gerçek bir yasak aşk hikayesinden uyarlanan kitap, tamamen gerçeklerden alıntı yapılarak yazılırken, romanda adı geçen kahramanlar ise takma isimlerle adlandırıldı. Bekar olan bir kadın öğretmen ile başka bir şehirde yaşayan ve evli olan iki çocuk babası bir avukatın tesadüfen tanışmasından sonra, artık her ikisi de aynı şehirde yaşamaya başlayan yaşanmış gerçek bir aşk hikayesi. Ailesinde iki yetişkin kardeşten biri olan Saylam, doğduğundan beri Trabzon’da yaşamış ve eğitim ve öğretim hayatını da Trabzon’da tamamlamış ve zamanını tamamen yazmaya adamış kadın yazarlardan biri olarak tanınmaya başladı. İstiridye serisinin bir araya getirildiği; İstiridye’nin cildi adeta bir ders niteliğinde ve bir solukta okunacak satırlarla dolu.

Satış sektörlerinde yıllarca yöneticilik yapan, yönetim ve organizasyon bölümü mezunu olan Saylam, mutfağa karşı eğilimli oluşu nedeniyle de gastronomi bölümünü de eğitim ve öğretim gördü. Aynı zamanda aşçı eğitmeni de olan Saylam’ın, yazarlık tutkusu İlkokul yıllarına dayanıyor. Bu arada kitaplarıyla ilgili olarak Elif Saylam ’’ En büyük arzum, yaşanmış olan bu romanı yeni bir senaryo olarak beyaz perdede, bir film ya da televizyonlarda bir dizi olarak görmek.’’ dedi. Bir yayınevi öncülüğünde piyasaya sunulan Saylam’ın söz konusu İstiridye (Tılsımlı Aşk) adlı kitabı, Trabzon’da seçkin kitapçılarda, şehir dışında ve online satış mağazalarında da beklenen ilgiyi görmeye başladı.