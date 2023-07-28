Elinde çiçekle yürüyen kadın silahlı saldırıda yaralandı

İzmit’te elinde çiçekle yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi tarafından tabanca ile vurulan S.A. (37) isimli kadın, taksiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.