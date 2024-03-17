Elinde Kur’an ile İmamoğlu’na bağıran kadının suç kaydı ortaya çıktı. Cezaevinde yatmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy’de metro açılışı töreninde konuştu. İmamoğlu’nun konuşması sırasında bir kadın elinde Kur’an ile İmamoğlu’nu protesto etti. İmamoğlu, kadının protestosu sırasında miting için toplanan kalabalığı sakinleştirmek için “Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin” dedi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği’nden protesto ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek kadının suç kaydını açıkladı. Valilik, elinde Kur’an ile İmamoğlu’nu protesto eden kadının çeşitli suçlardan soruşturma dosyasının bulunduğunu ve bir süre Rize’de cezaevinde yattığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde: (B.K) adlı şahsın “Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Hakkı olmayan yere tecavüz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"