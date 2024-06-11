Elinde olan kazanıyor. Eski 20 YTL şimdi rekor para getiriyor

Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkan basım hatalı banknotlar, değerlerini binlerce liraya katlayarak koleksiyoncular arasında büyük ilgi uyandırıyor. T

okat'ta uzun yıllardır aktarlık yapan bir esnaf, müşterisinden tamı tamına 19 yıl önce aldığı 20 Yeni Türk Lirası'lık banknot üzerindeki hatayı keşfetmesiyle koleksiyoncuların dikkatini üzerine çekti. Kağıdın katlanması sırasında oluşan bir boşluk nedeniyle yanlış kesilen bu banknot, dükkanındaki kasasında saklanarak değerlendirilmek üzere korundu.

HATALI BANKNOTLAR DEĞER KAZANIYOR

Bu tür hatalı basım banknotlar, koleksiyoncular arasında bir sanat eseri gibi kabul ediliyor ve Türkiye genelinde zaman zaman nadir olarak ortaya çıkıyorlar. Özellikle ön yüzdeki eksik sıfırlar gibi göze çarpan hatalar, banknotları daha da değerli hale getiriyor.

50 BİN LİRAYA SATMAYI HEDEFLİYOR

İnternet üzerindeki çeşitli satış platformlarında, 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu özel banknotlar, bazen 200 bin TL gibi astronomik rakamlara kadar ulaşabiliyor. Tokat'taki esnaf ise, 19 yıldır kasasında sakladığı bu özel banknotu koleksiyonerlere ulaştırmak için internet üzerinden satış yapmayı planlıyor ve 20 YTL'lik banknotunu 50 bin lira gibi yüksek bir fiyatla değerlendirebileceğini belirtiyor.

2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılmasıyla birlikte Yeni Türk Lirası tedavüle girmişti. Bu dönemde hatalı basım banknotlar daha da dikkat çekici hale gelirken, 2010 yılında TL ibaresinin devreye girmesiyle birlikte eski Yeni Türk Lirası banknotlarının koleksiyonerler arasındaki değeri giderek arttı.