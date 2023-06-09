Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak yakalandı

Polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Şüpheli, mahkeme kararıyla psikiyatri servisine sevk edildi.

Olay, dün gece Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan S. (35) isimli şahıs, elindeki satırla sokakta bağırarak yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Serkan S.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Serkan S., elindeki satırı bırakmayınca polis havaya ateş açtı. Bu sırada bir apartmana giren Serkan S., polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Serkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Serkan S.'nin psikolojik sorunları olduğunu tespit ederek psikiyatri servisine sevkine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.