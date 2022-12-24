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Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda  14 adet Osmanlı dönemine ait bronz, 1 adet Roma dönemine ait gümüş ve 2 adet Roma dönemine ait gümüş olmak üzere toplam 17 adet sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:48
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Elindeki sikkeleri satamadan suçüstü yakalandı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde elinde bulundurduğu 17 adet sikkeyi satmak için müşteri arayışında olan şüpheli bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca İlçesinde A.Ç. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliğinde olan sikkeleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisi alındı. Operasyon için harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şahıs motosikleti ile seyir halindeyken durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında; 14 adet Osmanlı dönemine ait bronz, 1 adet Roma dönemine ait gümüş ve 2 adet Roma dönemine ait gümüş olmak üzere toplam 17 adet sikke ele geçirildi. Sikkelere jandarma ekipleri tarafından el konurken, şüpheli A.Ç.'de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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