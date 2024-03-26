Eline aldığı bıçakla sokaktaki araçların lastiklerini tek tek patlattı

Kaynak: İHA
Eline aldığı bıçakla sokaktaki araçların lastiklerini tek tek patlattı
Beyoğlu’nda bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki bir aracın lastiklerini patlatırken, devamında ise diğer sokaklardaki araçların lastiklerini de aynı yöntemle patlattı.

İstanbul Beyoğlu'nun Piyelepaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 03.10 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla henüz bilinmeyen nedenle bir aracın lastiklerini patlattı.

Sabah olunca aracının yanına giden yabancı uyruklu kişi, lastiklerin sönük olduğunu fark etti ve şoke oldu.

SOKAKTAKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ TEK TEK PATLATTI

Devamında ise diğer sokaklarda bulunan araçların da lastiklerini patlattığı tespit edilen şahsın, elini kolunu sallayarak araçların yanından uzaklaştığı görüldü.

ŞAHIS ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar, güvenlik kameralarına anbean yansırken, yabancı uyruklu şahsın olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

aw170317-01.jpg

aw170317-02.jpg

aw170317-03.jpg

aw170317-05.jpg

aw170317-06.jpg

aw170317-06.jpg

Son Haberler
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi Yaşam
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek Dünya
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı Dünya
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası Spor
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı Gündem
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı
Çin’den güçlü yuan adımları Ekonomi
Çin’den güçlü yuan adımları
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit Dünya
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit