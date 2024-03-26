Eline aldığı bıçakla sokaktaki araçların lastiklerini tek tek patlattı

İstanbul Beyoğlu'nun Piyelepaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 03.10 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla henüz bilinmeyen nedenle bir aracın lastiklerini patlattı.

Sabah olunca aracının yanına giden yabancı uyruklu kişi, lastiklerin sönük olduğunu fark etti ve şoke oldu.

SOKAKTAKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ TEK TEK PATLATTI

Devamında ise diğer sokaklarda bulunan araçların da lastiklerini patlattığı tespit edilen şahsın, elini kolunu sallayarak araçların yanından uzaklaştığı görüldü.

ŞAHIS ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar, güvenlik kameralarına anbean yansırken, yabancı uyruklu şahsın olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.