Eline ülkücü kanı bulaşmış siyasi kadrolar muktedirler tarafından rehin alınmıştır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eline ülkücü kanı bulaşmış siyasi kadrolar muktedirler tarafından rehin alınmıştır
Zafer Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu Sinan Ateş davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, "Eline ülkücü kanı bulaşmış siyasi kadrolar, muktedirler tarafından rehin alınmıştır" diye konuştu.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı suikast üzerine açılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ayın ardından 29 Nisan günü tamamlamıştı.

İddianame kapsamında 22 kişi tasarlayarak öldürmekle suçlandı.

Sinan Ateş davasında iddianame tamamlandı. 22 ismin yer aldığı iddianamede Sinan Ateş’in neden öldürüldüğü, bilirkişi raporunda yer alan telefon yazışmalarına ilişkin kayıtlara neredeyse hiç değinilmemesi dikkat çekti.

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ZAFER PARTİSİ'NDEN DOSYAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yazılan iddianame ile ilgili açıklamada bulunan Azmi Karamahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''22 şüphelinin mahkemeye sevk edildiği dava dosyasında tetikçileri görebiliyoruz, yardım ve yataklık yapanları görebiliyoruz bu siyasi cinayete fakat Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ülkücünün katili olan tertipçileri bu cinayet emrini verenleri, kişileri veyahut kişiyi azmettirenleri göremiyoruz.

Yani bu siyasi cinayetin işleyenleri, tetikçilerinden başka karar alıcılarının kimler olduğunu dosyada göremiyoruz. Bunun karartıldığını hatta dosyadan uzak tutulmaya çalışıldığını görebiliyoruz.

Buradaki maksat elbette ki çok açık 'Sinan Ateş cinayeti daha ne kadar süreyle politik bir şantaj bir tehdit unsuru olarak kullanılacaktır?' kamuoyu bu sorunun cevabını merakla bekliyor.

Belli ki Sinan Ateş cinayeti bir ülkücünün katillerinin tepesinde bu cinayet dosyası demokrasinin kılıcı gibi sallandırılmaya devam edecektir ve eline ülkücü kanı bulaşmış olanları 'politik rehin' olarak tutmak maksadıyla kullanılacaktır.

Elinde ülkücü kanı bulunan bazı siyasi kadrolar adeta muktedirler tarafından rehin alınmıştır.''

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