Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynadığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat E., itfaiye ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen eli makineden kurtarılamadı. Bunun üzerine çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansa Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada ameliyata alınan küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.