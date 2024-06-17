Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı

Adıyaman’da, 12 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kıyma makinesiyle ameliyata alındı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynadığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı.

aw229717-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat E., itfaiye ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen eli makineden kurtarılamadı. Bunun üzerine çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansa Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada ameliyata alınan küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

aw229717-03.jpg

aw229717-02.jpg

İlgili Haberler
Karın ağrısıyla Balıkesir’den İzmir’e gitti! Tam 10 kilo çıktı
Karın ağrısıyla Balıkesir’den İzmir’e gitti! Tam 10 kilo çıktı
Kurtlar Vadisi'nden Güllü Erhan 55 kilo verdi. Gören 'bu o mu?' diyor
Son Haberler
Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler Yerel Haberler
Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler
Seyir halindeki araç alev aldı Gündem
Seyir halindeki araç alev aldı
Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi Spor
Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi
Motosikletçiyi öldüren kaza kamerada Gündem
Motosikletçiyi öldüren kaza kamerada
Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var Yaşam
Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var
Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı Gündem
Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir Magazin
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir