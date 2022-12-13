Obezite tedavisinde yeni yöntem. 15 dakikada yeni hayata başlangıç

Haber3’te yer alan bilgilere göre, mide balonuyla ilgili detaylar açıklandı.

Mide balonu 1980 li yıllardan günümüze kadar aşırı kilo ve obezite tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Balon mideye hafif anestezi altında klinik ortamda endoskopi ile yerleştirilerek şişirilir.

Ancak teknolojinin gelişimiyle birlikte elipse mide balonu geliştirildi. Elipse Mide Balonu Allurion tarafından geliştirilmiş.

15 DAKİKADA YENİ BİR HAYATA BAŞLANGIÇ

Elipse mide balonu poliüretan malzemeden üretilmiş kapsül şeklinde bir balondur. Kapsül yutulabilir büyüklükte olup su yardımı ile doktor kontrolünde yutulur. Yutulamaması durumu çok düşük bir ihtimal olsa da böyle bir durumda yardımcı ekipmanlar vardır. Balonun yutulması sonrası midedeki yeri röntgen ile belirlenip ince tüp vasıtasıyla özel su ile şişirilir. Şişirildikten sonra tekrar bir röntgen çekilir ve işlem tamamlanır. İşlem süresi toplamda 15 dk civarında sürmektedir.

Kilo vermeye bütünsel bir yaklaşım getiren Allurion Elipse Mide Balonu Programı ile size akıllı tartı, akıllı saat ve mobil uygulama sağlanır. Bütün gelişmeler online olarak takip edilerek ilerleyen dönemde hastaya diyetisyen desteği sağlanır. Aynı zamanda bu sürecin başından sonuna kadar kişinin işleme dahil olması ve kontrol edebilmesi önemlidir.

VÜCUDA ZARARI VAR MI?

Elipse Balon ile ilgili 1770 kişi üzerinde yapılan bir araştırma hastaların %99.9 unun balonu problemsiz yutabildiğini göstermektedir. Mide bulantısı sebebiyle erken çıkarılma oranı %2 dir. Sadece 1 hastada mide ile ilgili komplikasyon görülmüş olup oran %0.06 olarak belirlenmiştir.

Balon mideye yerleştirildikten sonra oluşabilecek en muhtemel komplikasyon mide bulantısı olup balonun yüzeyinin pürüzsüz ve ince olması dolayısıyla genellikle 2-3 günde geçmektedir. Tolerans gösteremeyen hastalarımız ise kısa süreli ilaç tedavisi ile bu durumu atlatabilmektedir.