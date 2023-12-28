Eljif Elmas'ın transferi Fenerbahçe'ye yaradı: Piyango vurdu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Napoli'den Leipzig'e transfer oldu.

Leipzig'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanldı; "Eljif Elmas, 1 Ocak 2024'te Napoli'den RB Leipzig'e taşınıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar dört buçuk yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle Leipzig'de 6 numaralı formayla sahada olacak."

Eljif'in, 2 Ocak'ta takımla birlikte antrenmana çıkacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ, NAPOLİ'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2017-2019 seneleri arasında Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımı dokundu.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO

Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı yer alıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten 2019 yılında yapılan açıklamada, "Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır." ifadesi kullanılmıştır.