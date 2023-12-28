Eljif Elmas'ın transferi Fenerbahçe'ye yaradı: Piyango vurdu

Kaynak: AA
Eljif Elmas'ın transferi Fenerbahçe'ye yaradı: Piyango vurdu
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas ile 4.5 yıllık sözleşme imzladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Napoli'den Leipzig'e transfer oldu.

Leipzig'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanldı; "Eljif Elmas, 1 Ocak 2024'te Napoli'den RB Leipzig'e taşınıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar dört buçuk yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle Leipzig'de 6 numaralı formayla sahada olacak."
Eljif'in, 2 Ocak'ta takımla birlikte antrenmana çıkacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ, NAPOLİ'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2017-2019 seneleri arasında Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımı dokundu.

gcxclalwoaaogvc-1.jpg

FENERBAHÇE'YE PİYANGO
Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı yer alıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten 2019 yılında yapılan açıklamada, "Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır." ifadesi kullanılmıştır.

İlgili Haberler
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu vurdu. 30 milyon Euro teklif ettiler
Eljif Elmas takımı hakkında konuştu. Spaletti'ye övgü yağdırdı
Eljif Elmas'tan Türkiye için deprem çağrısı. Napoli'den yıldızlar da katıldı
Eljif Elmas attığı golü Türkiye'ye adadı. Sosyal medyadan paylaşım yaptı
Eljif Elmas gol attı Napoli kazandı
Son Haberler
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş! Gündem
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!
Zonguldak’ta feci kaza Gündem
Zonguldak’ta feci kaza
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı Gündem
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü Dünya
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Malatya'da deprem Gündem
Malatya'da deprem