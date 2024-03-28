Eljif Elmas'tan A Milli Takım itirafı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen şu anda Alman ekibi RB Leipzig'de oynayan Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın hazırlık maçları için geldiği Antalya'da açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğini belirterek, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok iyi gidiyor. İkisinin de birer mağlubiyeti var. Zorlu bir yarış. Bence bu mücadele sonuna kadar devam eder. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur." dedi.

Trabzon'da yaşanan olayları da değerlendiren Eljif Elmas, "Oradaki ateşli atmosferi gördüm. Bardhi de şimdi bana, 'Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bu nasıl olur Elif?' dedi. Tabii Türkiye'de ben de böyle olaylı bir maçın içinde yer almıştım. 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jailson önümde Belhanda'ya tokat atmıştı. Bir anda saha karıştı, herkes birbirine girdi. Ben de o zamanlar Bardhi gibi çok şaşırmıştım. Tabii böyle olayların futbolda yaşanmaması lazım" diye konuştu.

Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde kendisine Türk Milli Takımı için teklif ulaştığını açıklayan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı: "Üsküp'te 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile 0-0 biten bir maçı vardı. Öncesinde Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı. Ben de o zaman Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldım. Daha sonra 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildim. 11 Haziran'da ise ilk kez Kuzey Makedonya A Milli Takımı formasını giydim. Bu süreçte eğer Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etmeseydim, iki sene yurt dışında oynayamama gibi bir ceza söz konusuydu. Doğduğum ülke Kuzey Makedonya'yı tercih ettim."