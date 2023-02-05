Türkiye'de elektrikli otomobillerin şarj alanı artıyor

İHA

Charge Teknoloji Genel Müdürü Fevzi Erdal Karaağaç, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılama ve teknoloji ihracatı konusunda yeni başarılara imza atıldığını belirti.

Yapılan çalışmalara deyinen Karaağaç, "Ar-Ge çalışmaları aralıksız sürüyor. Şarj cihazlarında kullanılan elektronik devreler Ar-Ge ekibi tarafından geliştiriliyor. Elektrikli otomobiller Türkiye'nin her yerinde güvenle şarj edilebilecek. Bakanlığın açıkladığı destek kapsamında İstanbul'dan Hakkari'ye, Erzurum'dan Muş'a kadar araç şarj istasyonları kurulacak. İsviçre, Hindistan, Slovenya, Hollanda ve Fransa'ya Türkiye'den şarj cihazı modülleri ihraç ediliyor" açıklamalarında bulundu.