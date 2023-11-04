Ellerdeki karıncalanma uyuşma bakın neyin habercisi çıktı

Kolunuz, eliniz veya parmaklarınızda güç veya his kaybı yaşayabilirsiniz. Uyuşma, bir elde tek bir sinirin veya iki elde de eşit şekilde etkilenen sinirlerin zarar görmesi, iltihaplanması veya sıkışması sonucu oluşabilir.

ELDE UYUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

El uyuşmasının nedeni, kolunuzda veya bileğinizde bulunan bir sinirin veya sinir kolu dalının hasarlanması, iltihaplanması veya sıkışması olabilir.

Periferik sinirleri etkileyen hastalıklar, örneğin diyabet, el uyuşmasına yol açabilir, ancak diyabette genellikle ilk olarak ayaklarda benzer belirtiler görülür.

Nadiren de olsa uyuşma, beyinde veya omurilikte meydana gelen sorunlardan kaynaklanabilir, ancak bu durumlarda genellikle kol veya elde zayıflık veya işlev bozukluğu da ortaya çıkar.

Uyuşma tek başına, felç veya tümör gibi hayati tehlike oluşturan bozukluklarla ilişkili değildir.

Doktorunuz, uyuşmanın nedenini belirlemek için belirtilerinizi detaylı olarak bilmek isteyecektir.

Doğru tedaviye başlamadan önce, nedeni doğrulamak için çeşitli testler yapılabilir.

El uyuşması, eldeki sinirlerin veya kan damarlarının hasar görmesi veya sıkışması sonucu oluşabilir.

El uyuşmasının altında yatan birçok farklı durum vardır.

KANSER GİBİ HASTALIKLARIN SİNİR SİSTEMİNE ETKİ EDEN YAN ETKİLERİ

Sinirlerin iltihaplanması veya hasar görmesi

Omurilikteki travma veya hasar Beyin kanaması veya tıkanması

Elin aşırı yorulması veya darbe alması

Beyin veya sinir sistemindeki bozukluklar

Boyun omurlarındaki dejenerasyon

Bağışıklık sisteminin sinirleri saldırması

Kol sinirlerinin omuzda yaralanması

Bilekteki sinirin sıkışması

Dirsekteki sinirin sıkışması

Elin donması

Sürekli devam eden sorunlar

Fazla alkol tüketimi

Protein birikimi nedeniyle organ hasarı

Kan şekerinin yüksek olması

Sinir kılıflarının hasar görmesi

İlaçların yan etkileri

Kemoterapi veya HIV ilaçları gibi

Diğer sebepler

Elinde kist oluşması

Damar iltihabı

B-12 vitamini eksikliği

Elin soğuğa karşı hassasiyeti

Ağız kuruluğu ve göz kuruluğu gibi belirtileri olan bir hastalık

Bazı enfeksiyon hastalıkları

Lyme hastalığı Frengi

EL UYUŞMASI İÇİN NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

El uyuşmasının neden kaynaklandığını bulmak önemlidir. Uyuşma geçmiyorsa veya vücudunuzun başka yerlerinde de oluyorsa, doktorunuzla görüşün.

Elinizdeki uyuşmanın tedavisi, uyuşmanın sebebine bağlı olarak değişir.

Acil yardım almanız gereken durumlar şunlardır:

Uyuşmaya güçsüzlük veya felç, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu, baş dönmesi veya aniden başlayan şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler eşlik ediyorsa, 112’yi arayın.

El uyuşmasının şu durumlarda hastaneye gitmeniz gerekir:

Uyuşma yavaş yavaş başlıyor veya giderek artıyorsa

Uyuşma vücudunuzun başka yerlerine de yayılıyorsa

Uyuşma vücudunuzun iki tarafını da etkiliyorsa

Belli iş veya aktiviteler, özellikle tekrarlayan hareketler sonucu uyuşma oluyorsa

Uyuşma elin sadece bir bölümünü, örneğin parmağı etkiliyorsa