Ellerdeki karıncalanma uyuşma bakın neyin habercisi çıktı

Kolunuz, eliniz veya parmaklarınızda güç veya his kaybı yaşayabilirsiniz. Uyuşma, bir elde tek bir sinirin veya iki elde de eşit şekilde etkilenen sinirlerin zarar görmesi, iltihaplanması veya sıkışması sonucu oluşabilir.
ELDE UYUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?
El uyuşmasının nedeni, kolunuzda veya bileğinizde bulunan bir sinirin veya sinir kolu dalının hasarlanması, iltihaplanması veya sıkışması olabilir.
Periferik sinirleri etkileyen hastalıklar, örneğin diyabet, el uyuşmasına yol açabilir, ancak diyabette genellikle ilk olarak ayaklarda benzer belirtiler görülür.
Nadiren de olsa uyuşma, beyinde veya omurilikte meydana gelen sorunlardan kaynaklanabilir, ancak bu durumlarda genellikle kol veya elde zayıflık veya işlev bozukluğu da ortaya çıkar.
Uyuşma tek başına, felç veya tümör gibi hayati tehlike oluşturan bozukluklarla ilişkili değildir.
Doktorunuz, uyuşmanın nedenini belirlemek için belirtilerinizi detaylı olarak bilmek isteyecektir.
Doğru tedaviye başlamadan önce, nedeni doğrulamak için çeşitli testler yapılabilir.
El uyuşması, eldeki sinirlerin veya kan damarlarının hasar görmesi veya sıkışması sonucu oluşabilir.
El uyuşmasının altında yatan birçok farklı durum vardır.
KANSER GİBİ HASTALIKLARIN SİNİR SİSTEMİNE ETKİ EDEN YAN ETKİLERİ
Sinirlerin iltihaplanması veya hasar görmesi
Omurilikteki travma veya hasar Beyin kanaması veya tıkanması
Elin aşırı yorulması veya darbe alması
Beyin veya sinir sistemindeki bozukluklar
Boyun omurlarındaki dejenerasyon
Bağışıklık sisteminin sinirleri saldırması
Kol sinirlerinin omuzda yaralanması
Bilekteki sinirin sıkışması
Dirsekteki sinirin sıkışması
Elin donması
Sürekli devam eden sorunlar
Fazla alkol tüketimi
Protein birikimi nedeniyle organ hasarı
Kan şekerinin yüksek olması
Sinir kılıflarının hasar görmesi
İlaçların yan etkileri
Kemoterapi veya HIV ilaçları gibi
Diğer sebepler
Elinde kist oluşması
Damar iltihabı
B-12 vitamini eksikliği
Elin soğuğa karşı hassasiyeti
Ağız kuruluğu ve göz kuruluğu gibi belirtileri olan bir hastalık
Bazı enfeksiyon hastalıkları
Lyme hastalığı Frengi
EL UYUŞMASI İÇİN NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?
El uyuşmasının neden kaynaklandığını bulmak önemlidir. Uyuşma geçmiyorsa veya vücudunuzun başka yerlerinde de oluyorsa, doktorunuzla görüşün.
Elinizdeki uyuşmanın tedavisi, uyuşmanın sebebine bağlı olarak değişir.
Acil yardım almanız gereken durumlar şunlardır:
Uyuşmaya güçsüzlük veya felç, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu, baş dönmesi veya aniden başlayan şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler eşlik ediyorsa, 112’yi arayın.
El uyuşmasının şu durumlarda hastaneye gitmeniz gerekir:
Uyuşma yavaş yavaş başlıyor veya giderek artıyorsa
Uyuşma vücudunuzun başka yerlerine de yayılıyorsa
Uyuşma vücudunuzun iki tarafını da etkiliyorsa
Belli iş veya aktiviteler, özellikle tekrarlayan hareketler sonucu uyuşma oluyorsa
Uyuşma elin sadece bir bölümünü, örneğin parmağı etkiliyorsa