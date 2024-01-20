Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat. Büyük tehlike ortaya çıktı

Telefon ekranına saatlerce bakanlar dikkat denilerek uyarılar yapıldı. Bu alışkanlık sadece gözlerinizi değil, cildinizi de yaşlandırdığı bildirildi.

Yapılan son araştırmalardan teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışığın hücrelerimize zarar verdiğini ve yüzümüzde kırışıklıklara sebep olduğunu gösterdi.

Uzmanlardan açıklamalar geldi.

Mavi ışığın vücudumuzun bazı hücrelerini olumsuz etkilediğini bulundu.

Araştırmadan çok fazla mavi ışığa maruz kalmaktan kaçınmanın iyi bir anti-aging stratejisi olabileceğini gösterdiği bildirildi.

Mavi ışık hem yüzümüzdeki kırışıklıkları arttırıyor hem de gözlerimizi yorduğu bildirildi.

TELEFONUN VERDİĞİ ZARARLAR…

Uzmanlar, telefon ekranına uzun süre bakmanın gözde iltihaplanma riskini artırdığını söyledi.

Gözlerimiz dış dünya ile sürekli temas halinde olduğu için, bağışıklık sistemimiz de daha fazla çalıştırdığı bildirildi.