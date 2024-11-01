Ellerinizdeki hangi his kolesterolün yükseldiğini gösteriyor? Uzmanlar açıklıyor

Son yapılan sağlık araştırmaları, kolesterol değerlerinin yükselmesiyle birlikte toplumda artan sağlık sorunlarına işaret etti. Kolesterol, vücutta önemli bir rol oynamakla birlikte, aşırı seviyeleri kalp ve damar hastalıkları için ciddi bir risk faktörü oluşturdu. Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler ve önlemler üzerinde durdu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kardiyolog Dr. Ayşe Perçin, yüksek kolesterolün kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirti. Dr. Perçin, “Kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması, kalp sağlığı için hayati öneme sahiptir. Ellerinizde uyuşma veya karıncalanma gibi belirtiler, yüksek kolesterolün bir işareti olabilir” dedi.

Yapılan bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekledi. Örneğin, bir çalışmada yüksek kolesterol seviyelerinin periferik nöropatiye (sinir hasarına) yol açabileceği ve bunun da ellerde ve ayaklarda hissedilen uyuşma ve karıncalanma gibi belirtilere neden olabileceği gösterildi.

Diyetisyen Elif Yılmaz ise kolesterolü düşürmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Yılmaz, “Kolesterol seviyelerini düşürmek için sadece ilaç tedavisi yeterli değildir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi kontrol altına almak da önemlidir” şeklinde konuştu.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN ÖNERİLER

Sağlıklı Beslenme: Yulaf, sarımsak, zeytinyağı ve kuruyemişler gibi kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek gıdaları tüketin.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapın.

Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikleri uygulayın.

Düzenli Kontroller: Kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirin ve doktorunuzun önerilerine uyun.

Kolesterol seviyelerinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız, belirtileri göz ardı etmeyin ve bir sağlık profesyoneline danışın.