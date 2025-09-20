Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilecek olan Alemler Tarım, Kültür, Sanat ve Elma Festivali için geri sayım başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde her yıl düzenlenen Elma Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan "Alemler Tarım, Kültür, Sanat ve Elma Festivali", 28 Eylül Pazar günü Alemler Mahallesi'nde yapılacak.

Karacasu Belediyesi ve Alemler Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde, Ankaralı Dilara, Sevgi Petek, Haydar Demir, Ozancan Demir ve Mehmet Bahçe sahne alacak. Etkinlik sabah saat 10.00'da başlayacak, 10.00 - 15.00 saatleri arasında ise geleneksel keşkek hayrı yapılacak.

Gün boyunca çeşitli sürpriz çekilişler de ziyaretçilere heyecan katacak. Karacasu Belediyesi, festivale tüm vatandaşları davet ederek, birlik ve beraberlik içinde keyifli bir gün geçirilmesini amaçladıklarını duyurdu.