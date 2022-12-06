Öksürüğü kesiyor. Sivilceleri öldürüyor. Bir avucu bile her derde deva

Meyve çeşitlerinden biri olan elmanın faydalarını say say bitmez. Ancak soyulup çöpe atılan elma kabuklarının faydalarını duyan şaşıp kalıyor. Elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler de vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlar.

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI

Elma kabuğu ile vücudun içinde bulunan zararlı maddelerin düzenli olarak atılması sağlanabilir.

Vücutta bulunan enerji seviyesi düzenli olarak korunabilir ve düzenli bir kilo kontrolü sağlanabilir.

Elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen, vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler, vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlar. Bu sayede vücutta oluşabilecek bazı kanser türlerinin gelişimini önler.

Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı antioksidanlar, vücutta bulunan hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatır.

SİVİLCELERİ ÖLDÜRÜYOR

Elma kabuğu cildinize faydalar sağlar, çünkü içerisinde bol miktarda doğal mineraller, vitaminler ve antioksidanlar bulunur. Bu maddeler cildi yumuşatarak nemlendirir ve cildi yıpranmış hücrelerden arındırır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle sivilcelerin kurumasına fayda sağladığı biliniyor. Cildi kurutmayan bir doğal exfolianttır ve cildinizin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Elma kabuğu, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Elma kabuğu, öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olur. Öksürük için elma kabuğu, soğuk suda birkaç dakika kaynatılıp, süzülüp içilebilir. Elma kabuğu ayrıca vücudu doğal bir şekilde temizler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.