Elma sirkesinin 2 kaşığı nelere iyi geliyor

Elma sirkesi, günde sadece birkaç kaşık alındığında, şeker hastalığı olan kişilere fayda sağlayabilir. İşte bu konuda bazı bilgiler…

Tip 2 diyabet, düzensiz kan şekeri seviyeleri ile tanımlanan kronik bir hastalıktır. Normalde kan şekeri, insülin hormonu tarafından kontrol edilir. Ancak tip 2 diyabet durumunda, insülin üretimi azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açar. Yüksek kan şekeri seviyelerinin uzun süreli etkileri olabilir, bu yüzden bunları yönetmek için alternatif çözümler aramak önemlidir.

Araştırmalar, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek diyet müdahalelerine odaklanmıştır. Bunlardan biri, elma sirkesidir. Elma sirkesi, elmalardaki şekerleri fermente ederek asetik asite dönüştürür ve bu da kan şekeri üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan sekiz haftalık bir çalışmada, günde 20 ml elma sirkesinin tip 2 diyabetli bireyler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu miktar yaklaşık dört çay kaşığına eşdeğerdir. Çalışma sonucunda, elma sirkesinin açlık kan şekeri seviyelerini iyileştirebileceği ve glisemik indeks üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği gözlemlenmiştir.

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren gıdaların kan şekeri seviyelerini ne kadar hızlı etkilediğini gösteren bir sistemdir. Yüksek glisemik indeksli gıdalar, kan şekerinde hızlı bir yükselişe neden olurken, düşük veya orta glisemik indeksli gıdalar daha yavaş sindirilir ve kan şekeri seviyelerinde daha kademeli bir artışa yol açar.

Tip 2 diyabetin farkında olmayan birçok insan vardır, çünkü semptomlar her zaman açıkça hissedilmez. Tip 2 diyabetin belirtileri arasında aşırı yorgunluk, kilo kaybı, genital bölgede kaşıntı veya enfeksiyonlar, yaraların yavaş iyileşmesi, bulanık görme, gece sık idrara çıkma ve sürekli susuzluk hissi bulunur.