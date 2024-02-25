Elma sirkesinin bu yararına inanamayacaksınız

Filiz Kıral
Elma sirkesinin bu yararına inanamayacaksınız
Elma sirkesinin yararları bilinir ancak bir yararı daha ortaya çıktı. İşte o yararı ve ayrıntılar...


Elma sirkesi, elmaların fermantasyon yoluyla asetik asite dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Elma sirkesinin faydalarından yararlanmak için organik elmalardan yapılmış ve kimyasal madde içermeyen bir ürün seçmek gerekir. İşte detaylar...


Cilt PH’ını dengeleyerek cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Akne ve akne izlerinin tedavisine katkıda bulunur. Açık gözenekleri küçülterek cilt görünümünü iyileştirir. Doğal alfa hidroksi asitler sayesinde cildi yeniler. Güneş ve yaşlanma nedeniyle oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur. Ölü deriyi atarak cildi temizler.

NASIR VE SİĞİL İÇİN NASIL KULLANILIR?

Saçlı deride kepek sorunu olanlar elma sirkesini saçlarına masaj yaparak uygulayıp 20 dakika bekledikten sonra yıkayabilirler. Bu şekilde kepeği azaltabilirler. Tonik olarak kullanmak isteyenler 1-2 yemek kaşığı organik elma sirkesini 1 litre suya karıştırarak pamukla yüzlerine sürebilirler.

Akne ve lekeler için ise organik elma sirkesini yarım yarım su ile karıştırarak pamukla yüzlerine sürebilirler. Bu uygulamalar cildin yağ dengesini sağlar.

Bu uygulamaları hassas ciltli olanlar 2 günde bir yapmalı ve alerjik reaksiyon oluşursa hemen bırakmalıdırlar. Gündüzleri güneş koruyucu kullanmayı unutmamalıdırlar. Ayaktaki nasır ve siğiller için elma sirkesi kullanmak mümkündür. Ayak 20 dakika boyunca 1/3 oranında elma sirkesi içeren ılık suda bekletilir, sonra kurulanır. Organik elma sirkesiyle ıslatılmış gazlı bez, nasır veya siğil olan bölgeye sarılır ve gece boyunca bırakılır. Sabah açılıp yıkanır. Bu uygulama nasır veya siğilin yumuşayıp kaybolmasını sağlar.

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