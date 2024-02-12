Ev yapımı kurabiyelerin sıcaklığı ve mis gibi elma kokusuyla dolu elmalı kurabiye tarifi çay ve kahve saatleri için sevilen kurabiye tariflerinden. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Elmalı kurabiye, hafif tatlının içindeki elma dolgusuyla lezzetlenen nefis bir kurabiye çeşididir.

Hamur için:

- 125 gram tereyağı

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı irmik

- 1 paket vanilin (veya vanilin şeker)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

İç harcı için:

- 2 adet rendelenmiş elma

- Yarım su bardağı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik, vanilin, pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve ortasını parmağınızla açarak iç harcı ekleyin.

İç harç için rendelenmiş elma, toz şeker, tarçın ve dövülmüş cevizi bir kasede karıştırın.

Her hamur parçasının içine bu karışımdan koyun.

Hamurun kenarlarını kapatıp yuvarlayarak düz bir şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak kurabiyeleri yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak çekilmiş ceviz içi veya pudra şekeri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.