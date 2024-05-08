Elon Musk 14 yaşındaki çocuğa neden dava açtı?

Kaynak: Cumhuriyet
Elon Musk 14 yaşındaki çocuğa neden dava açtı?
Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla, yasal mevzuata aykırı bir şekilde şirketin sembol ve logolarını kullanıldığı gerekçesiyle, 14 yaşındaki bir girişimciye telif hakkı davası açtı.

196,5 milyar dolarlık net servetiyle "dünyanın en zengin ikinci adamı" unvanını elinde tutan ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi Tesla şirketi, üç boyutlu yazıcıyla ürettiği Tesla logolu anahtarlıkları internet üzerinden satan 14 yaşındaki bir gence, milyon dolarlık tazminat davası açtı. Gençten, 2 milyon dolar (yaklaşık 65 milyon TL) talep ediliyor.

Elon Musk, 12 Ocak 2021 tarihinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımızı ve logomuzu çalabilirsiniz, sizi muhtemelen dava etmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

kapak-152746-001.jpgHESAPLAR DONDURULDU

Telif hakkı ihlali gerekçesiyle, logonun bulunduğu ürünlerin satıldığı internet mağazasının hesapları donduruldu ve kişilerin suçlu bulunmaları durumunda para cezası ödeme ihtimallerinin çok kuvvetli olduğunu ifade etti.

Tesla, açılan davanın iddianamesinde telif hakkı ihlali yapan şahıslar kişiler tarafından “telafisi mümkün olmayan bir zarara” uğratıldığını söyledi.

Kanıt dosyalarında belirtilen ürünler arasında, Musk'ı bir Tesla Cybertruck kamyonetin yanında tasvir eden karikatür baskılı bir tişört ve yine Tesla logosuyla basılmış güneş gözlükleri de yer alıyor.

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