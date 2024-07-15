Elon Musk 2 defa suikasttan kurtuldu. Trump’a suikast girişimi sonrası ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk 2 defa suikasttan kurtuldu. Trump’a suikast girişimi sonrası ortaya çıktı

ABD’de eski Başkan Trump’a karşı yapılan suikast girişimi sonrası çarpıcı bir gerçek oraya çıktı. Tesla CEO’su Elon Musk, 8 ayda 2 defa suikast girişimine maruz kaldığını söyledi. Ünlü milyarder, “Iron Man zırhı yapmanın zamanı geldi” dedi.

ABD eski Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası Tesla CEO’su Elon Musk’ın sözleri dikkat çekti. Kasım ayında yapılacak seçimde Trump’a verdiği destekle bilinen ünlü milyarder 8 ayda 2 suikast girişimine uğradığını söyledi.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te kullanıcılara yanıt veren Musk, suikast girişimlerinin ardından çizgi roman karakteri Iron Man’de olduğu gibi bir metal zırh üretebileceğini söyledi.

Ünlü milyarder, güvenliği sıklaştırması yönünde gelen tavsiyeye "Tehlikeli zamanlar bizi bekliyor" şeklinde yanıt vererek faklı kişiler tarafından 8 ayda 2 defa suikast girişimine uğradığını anlattı. Olaylarla ilgili ayrı vermekten kaçınan Musk, saldırı girişiminde bulunanların Tesla’nın Teksas’taki genel merkezinden yaklaşık 20 dakika uzakta tutuklandıklarını söyledi.

TRUMP'A SONSUZ DESTEK

Elon Musk, ABD’deki başkanlık seçiminde Trump’a verdiği destekle biliniyor. Ünlü milyarder her fırsatta Trump’ı desteklediğini belirtirken rakamı açıklanmayan yüksek bir bağışta bulundu.

Trump’ın cumartesi günü yaralandığı suikast girişimi sonrası ortaya çıkan güvenlik zafiyeti büyük tartışmalara neden olurken Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı.

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