Elon Musk 54 uyduyu daha uzaya gönderdi: Geniş bant internet hizmeti sağlayacaklar

Elon Musk'ın uzay şirketi olan SpaceX daha önce gönderimi engellenen 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdiğini duyurdu.

Elon Musk 54 uyduyu daha uzaya gönderdi: Geniş bant internet hizmeti sağlayacaklar

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip alt aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği açıklanırken, roketin yeniden kullanılamayan üst aşamasının ise 66 dakika süren bir uçuş ile 54 Starlink uydusunu yörüngeye taşıyacağı açıkladı. Uyduların dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

TEKNİK SORUN NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

54 Starlink uydusunu yörüngeye göndermeyi hedefleyen fırlatmanın geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirileceği açıklanmış, ancak görev teknik bir sorun nedeniyle son anda ileri bir tarihe ertelenmişti.

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