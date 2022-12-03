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Elon Musk Biden’ın gizli yazışmalarını ifşa etti. Tarafını belli etti

Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa etti. Musk, ABD eski başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabının açılacağını duyurmuştu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:13
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Elon Musk ABD Başkanı Biden’ın gizli yazışmalarını ifşa etti. Tarafını belli etti

Elon Musk Biden’ın gizli yazışmalarını ifşa etti. Tarafını belli etti
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Twitter hesabından 'İşte başlıyoruz' şeklinde bir mesaj paylaşan Elon Musk, Matt Taibbi isimli gazetecinin 'Twitter Dosyaları' isimli paylaşımını takipçileri ile buluşturdu.

Musk'tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter'ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti.

Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.
“GÜVENLİ DEĞİL”
14 Ekim 2020’de New York Post gazetesinin, Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayınladığını hatırlatan Taibbi, Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalara dayanarak, şirketin bu habere ilişkin linkleri siteden kaldırdığını ve buna yönelik paylaşımlara ‘'güvenli değil'' uyarılarını eklediğini kaydetti.

Taibbi, Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin “izinsiz erişimle elde edilmiş materyal” politikası gereği kaldırıldığını iddia ettiğini ancak yazışmalarda bunun da sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ileri sürdü.

LİNK KALDIRILMASI İSTENDİ
2020 başkanlık yarışı sırasında Biden’ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var.” şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.

HESAP YENİDEN AÇILACAK
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıklamıştı.

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