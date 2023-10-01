Elon Musk, Alman hükümetiyle karşı karşıya geldi. “İşgal hisleri var...”

Alman hükümetinin fonladığı mülteci kurtarma gemilerini hedef alan teknoloji milyarderi Elon Musk, Alman hükümeti ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: DHA
Elon Musk, Alman hükümetiyle karşı karşıya geldi. “İşgal hisleri var...”

Teknoloji milyarderi Elon Musk, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akdeniz’de faaliyet gösteren 8 Alman mülteci kurtarma gemisine dikkat çeken Musk, “Alman halkının bundan haberi var mı?” diye sordu.

Paylaşımın ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı onaylı hesabı, “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” sözleriyle yanıt verdi. Gönderiyi alıntılayan Musk, “Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var...” ifadelerini kullandı.

ALMAN HALKI BUNDAN HABERDAR MI?

ABD başta olmak üzere mülteci akınına karşı açıklamalar yapan Elon Musk, ‘Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisi haberine’ “Alman halkı bundan haberdar mı?” mesajını paylaştı.

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Musk'a Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait onaylı hesaptan, “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” diye yanıt verildi. Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görülürken, Musk'tan yanıt gecikmedi.

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“İŞGAL HİSLERİ VAR”

Musk ise bugün “Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı?

Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var...” yanıtını verdi.

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