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Elon Musk, Apple’a 'savaş' açtı: Twitter, App Store’dan kaldırılabilir

Tesla ve SpaceX'in kurucu CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter üzerinden ABD’li teknoloji devi Apple’a 'savaş' açtı. Musk yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diye yazdıktan sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek “Neler oluyor burada” diye yeni bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 02:28
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Elon Musk, Apple’a 'savaş' açtı: Twitter, App Store’dan kaldırılabilir

Elon Musk, Apple’a 'savaş' açtı: Twitter, App Store’dan kaldırılabilir
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Yaklaşık iki hafta önce başlayan mavi tik satışının ardından ünlü kişi ve kurumları taklit eden mavi tikli hesaplar türemiş ve gündemi etkileyen tweetler atılmıştı. Mavi tik satışı, bu olaydan sonra iptal edilmişti. Daha sonra Twitter’a reklam veren birçok kuruluş da anlaşmalarını askıya almıştı.

Bu gelişmelerin ardından dünyanın en zengin insanı olan ABD’li milyarder Tesla ve SpaceX'in kurucu CEO'su Elon Musk, akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diye bir paylaşım yaptı. Musk daha sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek “Neler oluyor burada” diye seslendi.

Musk, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazdı. Kripto ve finans haberleri yayınlayan Watcher Guru’nun tweet’ini alıntılayarak “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” paylaşımı yaptı.

ABD’li milyarder daha sonra Apple’a savaş açtığını belirten bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Musk, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı. Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.

Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullanmıştı.

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