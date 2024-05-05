Elon Musk canını sıkan o özelliği değiştiriyor. X'te sil baştan

Kaynak: donanımhaber
Elon Musk canını sıkan o özelliği değiştiriyor. X'te sil baştan
Teknoloji devi ve milyarder iş insanı Elon Musk X'te bir türlü içine sindiremediği engelle kurallarını değiştirmeye karar verdi.

En etkili sosyal ağların başında gelen X'te köklü bir değişim için çalışmalar başladı. Elon Musk defalarca memnuniyetsizliğini dile getirdiği X'in engelleme özelliğinin çalışma şekli değiştirmek için düğmeye bastı.

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Engelleme butonundan rahatsız olan Elon Musk bir ara bu özelliği tamamen kaldırmayı kalkmış ancak gelecek tepkilerin keskinliği nedeni ile bu düşüncesini uygulayamamıştı. Bu kez Elon Musk engelleme kurallarını değiştirmeye karar verdi.

ENGELLENEN KİŞİ VERDİĞİNİZ YANITLARI OKUYABİLECEK

Şu ana kadar X'te engellenen bir kullanıcıya yine de engelleyen kullanıcı tarafından yanıt verilebiliyordu. Ancak bu yanıtlar işlevsiz kalıyordu. Engellenen kişi verilen yanıtları görmediği gibi yanıt verildiğine dair bir bildirim dahi almıyordu.

Artık bu kural tamamen değişecek. Engellenen kişi kendisini engelleyen kişinin yanıt verdiğini görebilecek ve okuyabilecek. Ancak bu iletiş tek yönlü olacak. Ama yine de yanıt veremeyecek.

Elon Musk yaptığı açıklamada X'te başka değişikliklerin de yapılacağına ilişkin ip uçları verse de bu değişiklikler hakkında bilgi vermedi.

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