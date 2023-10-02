Elon Musk canlı yayında oyun oynadı

Editör: Ersoy ÖZDEM
Sosyal medya platfornu X’in sahibi Elon Musk, yeni getirilen canlı oyun yayını özelliğini test etti. Musk, canlı yayında Diablo 4 oynadı.
Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X’te canlı oyun yayınları yapılabileceğini açıklamıştı.
Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren Musk, aldığı kararalarla tartışmalara neden olmuştu.
Oyun severlerin sıkça tercih ettiği canlı yayın platformu Twitch'e rakip olacağı düşünülen canlı yayın özelliğiyle birlikte, kullanıcıların platform üzerinden oyunları canlı yayınlayabileceği kaydedildi.
CANLI YAYIN TESTİ İÇİN OYUN OYNADI
Elon Musk, X’in canlı yayınını test etti. Canlı yayında Diablo 4 oynayan ünlü milyarder, en yüksek zorluktaki zindanlarda oynadı.