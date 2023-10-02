Elon Musk canlı yayında oyun oynadı

Twitter'ın (X) yeni özelliği olan canlı yayınını ilk olarak uygulamanın kurucusu Elon Musk denedi. Musk, canlı yayında bilgisayar oyunu oynadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Elon Musk canlı yayında oyun oynadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sosyal medya platfornu X’in sahibi Elon Musk, yeni getirilen canlı oyun yayını özelliğini test etti. Musk, canlı yayında Diablo 4 oynadı.

Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X’te canlı oyun yayınları yapılabileceğini açıklamıştı.

Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren Musk, aldığı kararalarla tartışmalara neden olmuştu.

Oyun severlerin sıkça tercih ettiği canlı yayın platformu Twitch'e rakip olacağı düşünülen canlı yayın özelliğiyle birlikte, kullanıcıların platform üzerinden oyunları canlı yayınlayabileceği kaydedildi.

CANLI YAYIN TESTİ İÇİN OYUN OYNADI

Elon Musk, X’in canlı yayınını test etti. Canlı yayında Diablo 4 oynayan ünlü milyarder, en yüksek zorluktaki zindanlarda oynadı.

88-001.png

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Elon Musk'ın sözlerine yanıt
Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı. Yatırım mesajı verdi
Selçuk Bayraktar Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet etti
Çorum'da bir vatandaş, Elon Musk'ın Starlink uydularını görünce uzaylılar geliyor sandı, polisi aradı
Çorum'da bir vatandaş, Elon Musk'ın Starlink uydularını görünce uzaylılar geliyor sandı, polisi aradı
Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir?
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu Spor
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın Teknoloji
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın