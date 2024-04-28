Elon Musk Çin Başbakanı ile görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk Çin Başbakanı ile görüştü
Çin Başbakanı Li Qiang, Tesla'nın Çin'deki gelişiminin Çin-Amerikan ekonomik ve ticari işbirliğinin başarılı bir örneği olarak kabul edilebileceğini belirttikten sonra "Gerçekler, eşit işbirliği ve karşılıklı faydanı her iki ülkenin çıkarlarına uygun olduğunu göstermiştir. ABD'nin Çin ile aynı yönde daha fazla hareket edeceği, iki ülkenin devlet başkanlarının da stratejik rehberliğini izleyeceği ve Çin-Amerikan ilişkilerinin sürekli ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceği umulmaktadır" dedi.

Çin medyasının fazlasıyla önem atfettiği Musk, Qiang buluşması ABD - Çin arasındaki eriyen buzların önemli bir yansıması olarak görülüyor. Çinli uzmanlara göre ülkenin süper büyük pazarı her zaman yabancı sermayeli işletmelere açık olduğunu Musk'ı kabul ederek göstermiş oldu.

Görüşmede Çin'in taahhütlerini her zaman yerine getireceğini ve yabancı sermayeli işletmelere daha iyi bir iş ortamı, daha sağlam destek sağlanması güvencelerinin konuşulduğu bildirildi.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Tüm ülkelerden şirketlerin Çin'de güven ve gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarına olanak tanıyarak, pazara erişimi genişletmek ve hizmet garantilerini güçlendirmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edilecektir" denildi.

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