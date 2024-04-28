Elon Musk Çin Başbakanı ile görüştü

Çin medyasının fazlasıyla önem atfettiği Musk, Qiang buluşması ABD - Çin arasındaki eriyen buzların önemli bir yansıması olarak görülüyor. Çinli uzmanlara göre ülkenin süper büyük pazarı her zaman yabancı sermayeli işletmelere açık olduğunu Musk'ı kabul ederek göstermiş oldu.

Görüşmede Çin'in taahhütlerini her zaman yerine getireceğini ve yabancı sermayeli işletmelere daha iyi bir iş ortamı, daha sağlam destek sağlanması güvencelerinin konuşulduğu bildirildi.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Tüm ülkelerden şirketlerin Çin'de güven ve gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarına olanak tanıyarak, pazara erişimi genişletmek ve hizmet garantilerini güçlendirmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edilecektir" denildi.