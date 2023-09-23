Elon Musk ilan iş ilanı açtı: Türkçe bilenler aranıyor. Saatlik 26,50 dolar maaş

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay keşif teknolojileri şirketi SpaceX Türkçe bilen personel arıyor.

Şirket tarafından açılan ilanda “Starlink Müşteri Desteği ekibinin ilk üyelerinden biri olarak, Starlink'in müşterilerimizin yüzü olacak ve onların olağanüstü bir genel deneyime sahip olmalarını sağlayacaksınız” denilirken, Habertürk’ün aktardığına göre aranan personelin görev tanımı şu şekilde sunuldu:

- Müşteri sorunlarını birden fazla kanalda önceliklendirme ve çözme

- Donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlama

- Sorun gidermeye yönelik iş akışları oluşturmak, geliştirmek ve temel sorunları çözmek için diğer ekiplerle işbirliği yapma

EN AZ LİSE DİPLOMASI

İlana başvurmak için iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilgisi aranmasının yanı sıra en az lise diploması veya denklik belgesi, müşteri destek birimlerinde 1 yıldan fazla deneyim de aranıyor.

Bunun dışında mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri, hafta sonu ve gece saatlerinde çalışma esnekliği, donanım sorun giderme, yazılım geliştirme gibi teknik konularda deneyim de bekleniyor.

SAATLİK 26,50 DOLAR MAAŞ

"Tatillerde çalışmaya müsait olunmalı" denilen ilanda günde 12 saat çalışmaya uygun vardiyalar olacağı belirtildi.

Maaş aralığı saatlik olarak hesaplanırken maaşın ilk seviyede saatlik 24 dolar (yaklaşık 653 TL), ikinci seviyede ise saatlik 26,50 dolar (720 TL) olacağı ifade edildi.

Çalışanların kapsamlı tıbbi sigorta, kısa ve uzun vadeli sakatlık sigortası, hayat sigortası, ücretli ebeveynlik izni elde edeceği, ayrıca 3 haftalık da ücretli tatil ve yılda 10 veya daha fazla ücretli tatil hakkına sahip olunacağı belirtildi.

2 GÜNDE 1000'E YAKIN BAŞVURU

Linkedin üzerinden açılan ilana 2 günde 927 başvuru yapılırken, sabah saatlerinde ilanın geçici olarak kaldırıldığı görüldü.