Elon Musk ilişki teklifini reddeden çalışanına zam yapmamış

Düzenleme: Kaynak: NTV
Elon Musk ilişki teklifini reddeden çalışanına zam yapmamış

Elon Musk'ın Neuralink yöneticisi olan bir kadından daha çocuğu olduğu ortaya çıktı. Musk'ın bilinen çocuk sayısı 12'ye yükseldi. Musk’ın bir çalışanı kendisinden çocuk isteyen Musk’ı reddettiği için maaşına zam yapılmadığını iddia etmişti.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın bu yılın başlarında doğan çocuğunun annesi, Neuralink'in Özel Projeler Direktörü Shivon Zilis olarak belirtildiği bir Bloomberg raporu tarafından doğrulandı.

11 ÇOCUĞU VARDI
Bu, Zilis'in Musk'tan olan üçüncü çocuğu olarak kaydediliyor. Daha önce Neuralink yöneticisinin Musk'tan ikizleri dünyaya gelmişti. Ayrıca SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, daha önce ikiz oğullarının isimlerini değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu.

Elon Musk'ın kaç çocuğu olduğu resmi olarak bilinmiyor, ancak genel kabul gören bilgiye göre milyarderin 11 çocuğu bulunuyor: beşi ilk eşi yazar Justine Wilson'dan, üçü müzisyen Grimes'tan ve üçü de Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten.

ÇALIŞANINA AHLAKSIZ TEKLİF
Bu gelişme, SpaceX'te bir kadın çalışanın iddialarıyla birlikte gelmişti. Çalışan, Elon Musk'un kendisinden birden fazla kez çocuk sahibi olmasını istediğini ve bu talebi reddettiği için maaşında artış yapılmadığını iddia etmişti.

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