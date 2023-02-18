Elon Musk bir şirketi daha satın alıyor. Kesenin ağzını açtıkça açıyor

Bloomberg'in haberine göre, Twitter’ın sahibi Elon Musk yeni bir şirketi daha satın alıyor.

Musk’ın lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketini satın alacağı öne sürüldü.

Tesla, lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketini satın almayı düşünüyor. Lityum elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalar için son derece önemli bir element.

Musk tarafından yönetilen elektrikli otomobil üreticisi, birleşme konusunda ilk adımı atarak bir görüşme yaptı. İşlem için 3 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Sigma Lithium, Tesla'nın satın almak istediği lityum madenciliği sektöründeki birkaç seçenekten biri konumunda.

FİYAT ETİKETİ HER ŞEYİ BELİRLEYECEK

Bloomberg'in kaynakları, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir yere varmayabileceğini söylüyor. Anlaşmanın önündeki en büyük risk fiyat meselesi. Sigma Lithium hisseleri geçtiğimiz yıl üç katına çıktı, dolayısıyla şirket Tesla'ya uymayacak bir fiyat etiketi belirleyebilir.



