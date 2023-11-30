Elon Musk reklam tehdidinde bulunan şirketlere küfürle cevap verdi

HAMAS ve İsrail arasında süregelen ve şu günlerde ateşkesin ilan edilmesi ile silahların sustuğu kanlı savaştaki bilgi akışı neredeyse tamamen X (Twitter) üzerinden yayılıyor.

Avrupa Birliği ve ABD’li büyük şirketler, savaşın başından beri X platformunda Yahudi ve İsrail karşıtlığı içeren paylaşımların yapıldığını öne sürerek Elon Musk üzerinde baskı kuruyor.

ABD’li şirketler ise X’e boykot kararı aldıklarını ve reklamları keseceklerini duyurmuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu daha sonra yaptığı açıklamada X’e reklam vermeyi durdurduklarını resmi olarak açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Netanyahu Musk’ı davet ederek HAMAS’ın saldırdığı yerleri göstermiş ve savaştan görüntüleri beraber izlemişlerdi.

Ülkesine dönen Musk katıldığı bir TV programında ise kendisini ve platformunu tehdit eden şirketlere açık açık küfür etti.

Musk’ın açıklaması şu şekilde:

“Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. s… gidin. Açık mı? Umarım öyledir."