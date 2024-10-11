Elon Musk 'robotaksi' Cybercab'i tanıttı! Özelliklerinde yok yok

Musk, daha önce 2017 yılında robotaksilerin 2017 sonunda üretileceğini belirtmiş, ardından 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, insansız araçların bir sonraki sene (2020) trafiğe çıkacağını iddia etmişti.

Etkinliğe katılan yatırımcılar ve Tesla hayranları genel olarak memnun kalmış olsa da bazı katılımcılar, daha net bir zaman çizelgesi beklediklerini ifade etti. Triple D Trading'den hisse senedi tüccarı Dennis Dick, "Her şey harika görünüyor ama zaman çizelgeleri açısından fazla bilgi verilmedi. Hissedar olarak biraz hayal kırıklığına uğradım," dedi.

Araçların fiyatının ise 30.000 dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı bildirildi. Ayrıca, bu yeni araçların mil başına 20 sent işletme maliyetine sahip olacağı, endüktif şarj cihazları kullanacağı ve herhangi bir fişe ihtiyaç duymayacağı belirtildi.

Diğer robotaksi üreticilerinin aksine, Tesla sadece kameralar ve yapay zekadan yararlanarak daha düşük maliyetle otonom sürüş sağlıyor.

Musk, 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilen, daha büyük ve otonom bir araç olan "Robovan"ı da sergiledi.

Ayrıca, Tesla’nın insansı robotu olan Optimus da tanıtılan bir diğer yenilik oldu.