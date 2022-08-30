﻿SpaceX'in logosundaki X'in sırrını Elon Musk açıkladı

Elon Musk, takipçilerinin sorduğu sorulara cevap verirken söylenen ‘Tesla yazı tipi oldukça farklı’ tweetine de yanıt verdi. Musk, SpaceX ve Tesla şirketlerinin yazı stilleri için kafa yorduğunu açıkladı.

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Tesla ve SpaceX’te kulanılan her iki yazı tipini de sevdiğini belirten Musk, "Bazı benzerlikler var, özellikle negatif alan kullanımı. Yıllar boyunca birçok küçük değişiklik yaptık" dedi.

Bir takipçisi ise Musk'a SpaceX logosundaki 'X'in mükemmel olduğunu şöyle açıkladı:

Musk bu tweete yanıt olarak SpaceX logosunda yer alan ve bir anlamda yay gibi uzayan X'in anlamını söyledi: X'in eğimi ve uzaması roketin yörüngeye olan geçiş yayını ifade ediyor.

Genişletilmiş bir X ile benzer bir yazı tipiyle yazılan SpaceX logosu, şirket tarafından yapılan yeniden kullanılabilir roketlere atıfta bulunuyor.

Elon Musk 2017 yılında ise Tesla logosunun bir elektrik motorunun kesitini temsil etmesinin amaçlandığını söylemişti.