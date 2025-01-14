Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor

Çin hükümetinin, TikTok’un ABD operasyonlarını Elon Musk’a satma senaryosunu tartıştığı iddia ediliyor. Bu tartışmaların, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 19 Ocak’ta TikTok yasağını onaylaması durumunda devreye alınabilecek bir çözüm planının parçası olduğu öne sürülüyor.

Bloomberg’in haberine göre Çin, TikTok’un ByteDance bünyesinde kalmasını tercih ediyor. Ancak, Donald Trump yönetimiyle iş birliği yapmayı hedefleyen daha geniş bir plan çerçevesinde satış opsiyonunu değerlendirdiği bildiriliyor. Bu senaryoda Musk’ın sahibi olduğu X platformu, TikTok’un ABD operasyonlarını devralacak ve dikey video platformunun 170 milyon ABD’li kullanıcısını ve milyarlarca dolarlık reklam gelirini bünyesine katacak.

Tesla, Çinli robot üreticileriyle insansı işçi üretecek

TikTok sözcüsü, Variety’ye yaptığı açıklamada, “Bu iddialar tamamen hayal ürünü,” ifadelerini kullandı.

Raporda, ByteDance ve TikTok’un Çin hükümetinin bu satış tartışmalarından ne kadar haberdar olduğu belirsizliğini koruyor. Bu durum, Çin’in TikTok üzerindeki etkisine dair iddiaları da gündeme getiriyor. TikTok’a yönelik bu yasağın temelinde, platformun Çin hükümetine bilgi sızdırdığına dair suçlamalar bulunuyor.

MUSK VE ABD PAZARINA ETKİSİ

Elon Musk’ın olası bir satın alımı gerçekleştirmesi durumunda, X platformu, TikTok’un geniş kullanıcı tabanını ve güçlü içerik altyapısını kullanarak sosyal medya rekabetinde önemli bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca bu adım, ABD ile Çin arasındaki teknoloji politikaları bağlamında yeni tartışmalar başlatabilir.

Bu gelişme, sosyal medya platformlarının ulusal güvenlik ve politik etkiler bağlamında ne derece önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.