Tesla, Çinli robot üreticileriyle insansı işçi üretecek

Bu hafta Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda, yirmiden fazla Çinli şirket fabrikalarda ve depolarda çalışmak üzere tasarlanmış insansı robotlarını sergiledi, hatta daha da fazlası bunları üretmek için gereken Çin yapımı hassas parçaları sergiledi.

Çin'in bu yeni sektöre girişi, on yıldan uzun bir süre önce başlattığı ilk EV hamlesinin ardındaki formülden kaynaklanıyor: hükümet desteği, çok sayıda yeni katılımcının acımasız fiyat rekabeti ve derin bir tedarik zinciri.

Çin merkezli LeadLeo Araştırma Enstitüsü analisti Arjen Rao, "Çin'in insansı robot endüstrisi, tedarik zinciri entegrasyonunda ve seri üretim kabiliyetlerinde net avantajlar gösteriyor" dedi.

Robotik çalışmaları, Devlet Başkanı Şi Cinping'in teknoloji alanında "yeni üretici güçler" geliştirme politikasıyla destekleniyor. Bu nokta, bu haftaki etkinliğin broşürlerinde de vurgulanıyor.

Pekin şehri Ocak ayında robotik için 1,4 milyar dolarlık devlet destekli bir fon kurarken, Şanghay Temmuz ayında 1,4 milyar dolarlık bir insansı endüstri fonu kurmayı planladığını duyurdu.

Bu hafta sergilenen robotlar, pil ve sensör üreticileri de dahil olmak üzere EV dalgasını yakalayan aynı yerli tedarikçilerden bazılarından yararlanıyor.

Goldman Sachs Ocak ayında insansı robotlar için yıllık küresel pazarın 2035 yılına kadar 38 milyar dolara ulaşacağını ve tüketici ve endüstriyel uygulamalar için yaklaşık 1,4 milyon sevkiyat yapılacağını tahmin etti. Bunları inşa etmek için gereken malzemelerin maliyetinin, araştırma ve geliştirme maliyetleri hariç, 2023 yılında her biri için yaklaşık 150.000 dolara düştüğünü tahmin ediyor.

Geçtiğimiz yıl Tesla'nın insansı robotu Optimus'tan esinlenerek kurduğu Shanghai Kepler Exploration Robotics şirketinin CEO'su Hu Debo, "Maliyetleri düşürmek için büyük bir alan var" dedi.

Hu'nun şirketi fabrikalarda denenecek beşinci işçi robotu versiyonu üzerinde çalışıyor. Satış fiyatının 30.000 dolardan az olmasını bekliyor.

'CATFISH ETKİSİ' ROBOTLARA GELİYOR

Tesla 2019 yılında Şanghay fabrikasını açtığında Çinli yetkililer, elektrikli araç öncüsünün Çin sanayisinde "sahtekarlık etkisi" yaratmasını beklediklerini, Çinli rakiplerinin daha hızlı yüzmesini sağlayacak büyük bir rakip ortaya çıkaracağını söylemişlerdi.

Hu, Tesla'nın Optimus robotunun da benzer bir etki yarattığını söyledi.

ABD'li otomobil üreticisi, CEO Elon Musk'ın daha sonra "zamanla araç işinden daha önemli" olma potansiyeli taşıdığını söylediği Optimus'u ilk olarak 2021 yılında tanıttı.

Musk'ın şirketi, Optimus için EV'ler için "Tam Otonom Sürüş" yazılımına göre modellenmiş bir yapay zeka yaklaşımı kullanıyor. Çinli rakipler ve analistler, Tesla'nın AI'da erken bir liderliğe sahip olduğunu, ancak Çin'in üretim fiyatını düşürme yeteneğine sahip olduğunu söylüyor.

Tesla, bu hafta Pekin'deki konferans sırasında düzenlenen bir sergide, Cybertruck'ın yanında pleksiglas bir kutunun içinde duran manken benzeri Optimus'u sergiledi.

Tesla, yaptığı açıklamada, Optimus'u prototip üretiminin ötesine taşıyarak gelecek yıl küçük hacimlerde üretmeyi umduğunu yineledi.