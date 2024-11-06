Elon Musk Trump'ın zaferini böyle kutladı: Oyun, set ve maç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk Trump'ın zaferini böyle kutladı: Oyun, set ve maç

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek veren Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD'de oyların sayıldığı esnada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği duyurdu. New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçiriyor.

Elon Musk, teniste maçların kazanıldığı esnada kullanılan "Oyun, set ve maç" ifadesini yazarak bir 'zafer' paylaşımında bulundu.

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