Elon Musk tüm sistemleri sildi

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike'ı tüm sistemlerimizden sildik" dedi.

Başka bir paylaşımında ise, "Ne yazık ki tedarikçilerimiz ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor" ifadesini kullanan Musk, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise "otomotiv tedarik zincirinde yeni bir sekme açtığını" belirterek yanıt verdi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu belirtildi.

CrowdStrike, Microsoft'a siber güvenlik hizmetleri sağlayan bir firma olarak biliniyor ve sistemlerinde yaşanan aksaklık, dünya genelinde birçok işletmeyi olumsuz etkiledi.