Elon Musk tüm sistemleri sildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Elon Musk tüm sistemleri sildi

Elon Musk, küresel bir yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı tüm sistemlerinden sildiğini açıkladı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike'ı tüm sistemlerimizden sildik" dedi.

Başka bir paylaşımında ise, "Ne yazık ki tedarikçilerimiz ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor" ifadesini kullanan Musk, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise "otomotiv tedarik zincirinde yeni bir sekme açtığını" belirterek yanıt verdi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu belirtildi.

CrowdStrike, Microsoft'a siber güvenlik hizmetleri sağlayan bir firma olarak biliniyor ve sistemlerinde yaşanan aksaklık, dünya genelinde birçok işletmeyi olumsuz etkiledi.

İlgili Haberler
Küresel kriz sonrası iki dev şirketin hisselerinde büyük düşüş
Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor
Flaş... Flaş... Tüm dünyayı kilitleyen yazılım sorunu çözüldü
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular
Windows’ta mavi ekran sorunu nasıl çözülür? Bilgisayarlarını açanlar büyük şoka uğradı
Sistem çöktü! Havayolları bankalar ve hastanelerde işlem yapılamıyor
Son Haberler
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi Spor
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu Gündem
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu
Kömürün çuvalı bile tanıdığa gitti! 1.000.000 liraya satıldı Ekonomi
Kömürün çuvalı bile tanıdığa gitti! 1.000.000 liraya satıldı
14 hayvan telef oldu. 1 kişi de yaralandı Gündem
14 hayvan telef oldu. 1 kişi de yaralandı
Serada ilk hasat yapıldı. 150 ton rekolte elde edildi Yaşam
Serada ilk hasat yapıldı. 150 ton rekolte elde edildi
Komünist Parti Başkanı öldü Dünya
Komünist Parti Başkanı öldü
Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı Ekonomi
Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı