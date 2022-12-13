Twitter mavi tik sahibi hesapları incelemeye alacak. 'Mavi tik'im var' diye sevinmeyin

Twitter'ı satın aldıktan sonra uygulamada ciddi değişiklikler yapan Elon Musk "mavi tik" uygulamasını şirket içindeki yöneticilerle tekrar görüşme gereği duydu.

8 dolar ödemesini sağlayarak botlardan ve istenmeyen mesajlardan kurtulma planı doğrultusunda hareket eden Musk yöneticilerle görüşünce bu kararından vazgeçti.

Konu hakkında açıklama yapan Musk, “Birkaç ay içinde tüm eski mavi tikleri kaldıracağız. Verilme biçimleri yozlaşmış ve anlamsızdı” dedi.

Twitter Blue sisteminde değişikliğe giden şirket, ücretli üyelik satın alanlara onay işareti verecek. İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli onay işaretleri kullanılacağı açıklandı.

Twitter Blue abonelerinin ise incelikle ve detaylı olarak izleneceğini duyurdu. Twitter’da mavi tik sahibi olan kullanıcılar, profil fotoğrafı ve isim değiştirme işlemlerini moderasyon ekibinin incelemesinden geçtikten sonra gerçekleştirebilecek. Twitter, profilde yapılacak değişiklikler onaylanana kadar kullanıcının mavi tik özelliğinin kapatılacağını belirtti.

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’daki karakter sınırının 4.000’e çıkarılacağını müjdeledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu özelliğin sadece Blue abonelerine sunulacağı tahmin ediliyor.

Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde;

- Tweet düzenleme

- 1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme

- Okuyucu (reader) modu

- Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik)

- Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme