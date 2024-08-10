Elon Musk Yusuf Dikeç’in teklifini kabul etti

Düzenleme: Taner Yener
Elon Musk Yusuf Dikeç’in teklifini kabul etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, X hesabı üzerinden Elon Musk'a ilginç bir davette bulundu.

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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ROBOTLAR HER ZAMAN HEDEFİ TAM ORTASINA VURACAK

Elon Musk, bu davete kayıtsız kalmayarak, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" yanıtını verdi. Bu diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve geniş yankı uyandırdı.

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2028’DE ABD’DE ALTIN ALACAĞIZ

Yusuf Dikeç, Paris 2024'teki başarısıyla dünya gündemine oturmuş ve atışları sırasında sergilediği özgüvenli duruşuyla dikkat çekmişti¹. Dikeç, "Biz oraya giderken 85 milyonun duası vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık," ifadelerini kullanarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya hedeflediğini belirtti.

SİLAH İÇECEĞE DÖNÜŞÜYOR

Ayrıca, Musk, Dikeç’in yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu da paylaştı. Videoda, Dikeç’in elindeki silahın bir içeceğe dönüştüğü görülüyor. Bu paylaşım, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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