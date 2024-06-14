Elon Musk zafer kazandı. Rekor ödeme alacak

Bu karar, Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick'in, Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketinin şirket yönetimi tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilmesine karar vermesinin ardından geldi.

Musk, bu karara tepki olarak "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" şeklinde tweet attı ve şirketin Texas'a taşınma planını duyurdu.

Bu gelişmelerle birlikte, Tesla'nın Texas'a taşınması ve Musk'ın maaş paketinin iptali konusundaki hissedarların desteği, şirketin geleceği hakkında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.