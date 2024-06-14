Elon Musk zafer kazandı. Rekor ödeme alacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Elon Musk zafer kazandı. Rekor ödeme alacak

Tesla'nın Austin, Texas'ta gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında Elon Musk yapılan oylamada önemli bir zafer kazandı. Hissedarlar, Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planı için olumlu oy kullandılar.

Bu karar, Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick'in, Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketinin şirket yönetimi tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilmesine karar vermesinin ardından geldi.

Musk, bu karara tepki olarak "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" şeklinde tweet attı ve şirketin Texas'a taşınma planını duyurdu.

Bu gelişmelerle birlikte, Tesla'nın Texas'a taşınması ve Musk'ın maaş paketinin iptali konusundaki hissedarların desteği, şirketin geleceği hakkında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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