Elon Musk’ın 3 kadınla ilişkisini ifşa ettiler! SpaceX’te büyük skandal

Bu kadınlardan biri, Musk’ın kendisinden çocuk sahibi olmasını istediğini iddia etti. Ancak, bu teklifi reddettiğini ve sonrasında maaşına zam yapılmadığını ve iş performansıyla ilgili şikayetlerle karşılaştığını belirtti.

WSJ’nin iddiaları, mesajlaşmalar, e-postalar ve diğer belgelerin yanı sıra, kadınların aile üyeleri ve arkadaşları ile yapılan 48’den fazla görüşmeye dayanıyor. Musk, WSJ’nin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

2021 yılında, beş eski SpaceX çalışanı şirkette “cinsel taciz kültürü” olduğunu öne sürmüştü. Bu yılın başlarında ise, bir başka eski SpaceX çalışanı, cinsel istismar ve ayrımcılık iddialarıyla şirkete dava açtı. Ayrıca, Business Insider’ın haberine göre, Musk’ın 2018 yılında bir uçuş görevlisini taciz ettiği ve bu olayı örtbas etmek için görevliye 250 bin dolar ödeme yaptığı iddia edildi.