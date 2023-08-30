Elon Musk'ın DNA'sını isteyen zengin kadınlar babasının peşine düştü

Zengin kadınlar çocuklarının DNA’larının Elon Musk’a benzemesi için Musk’ın babası Errol Musk’ın peşine düştü. Kolombiyalı bir şirketin babasından sperm bağışlamasını istediği ortaya çıktı.

Elon Musk'ın DNA'sını isteyen zengin kadınlar babasının peşine düştü

Elon Musk'ın babası, Kolombiyalı bir şirketin kadınlara oğlu Elon'un DNA'sını sağlamak için kendisinden sperm bağışlamasını istediğini açıkladı. Şirket, teklifini "Neden Elon'a gitmek yerine onu yaratan kişiye gidelim?" diyerek savundu. Para yerine hediyeler sunulduğunu belirtti ve teklifi kabul etme olasılığı olduğunu söyledi. İleri yaşına rağmen daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini vurgulayan Musk, "Üremek dünyadaki temel amacımız" dedi.

77 yaşındaki Errol Musk, Kolombiyalı bir şirketin oğlu Elon'un DNS'sını elde etmek için Kolombiyalı elit kadınların hamile kalması için kendisinde sperm bağışlamasını istediğini söyled

Şirket Tesla CEO'suna gitmek yerine 77 yaşındaki babasının spermini kullanmanın daha iyi bir seçenek olduğunu savunuyor.

Sondakika.com’un haberine göre, The Sun'a verdiği bir röportajda Musk, "Kolombiya'da sperm bağışlamamı isteyen bir şirket var. Bana, 'Neden Elon'a giderler ki, onu yaratan kişiye gidebilirler' diyorlar" dedi.

Sperm bağışı karşılığında para teklif edilip edilmediği sorulduğunda Musk, hayır cevabını verdi ve şirketin ona birinci sınıf seyahat ve beş yıldızlı oteller gibi hediyeler sunduğunu söyledi.

Teklifi kabul etme ihtimaline ise, "Neden olmasın?" diye yanıt verdi.

Musk, ileri yaşına rağmen daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini de sözlerine ekledi ve "Dünyadaki tek amacımız üremek" dedi.

"Başka bir çocuk sahibi olabilirsem, olurdum. Bunu yapmamak için bir neden göremiyorum" dedi

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