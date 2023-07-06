Elon Musk’ın paçaları tutuştu. Threads’e 2 saatte 2 milyon kullanıcı gelmişti

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads erişime açıldı. Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.

Twitter’ın sahibi Elon Musk ise platformla ilgili eleştirilerde bulundu. Musk, uygulamayı Twitter’ın kopyası olarak gördüğünü belirtti.

Musk “sahte Instagram” vurgusunda bulunarak “Acıyı gizleyen Instagram’ın sahte mutluluğuna dalmaktansa, Twitter’da yabancılar tarafından saldırıya uğramayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.